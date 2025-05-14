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Мэрия Омска ответила на жалобы омичей о разметке на ямах на Мамина-Сибиряка

Городские власти признали недочёт и пообещали, что после ремонта дороги разметку на улице Мамина-Сибиряка переделают за счёт подрядчика.

Источник: Om1 Омск

В мэрии Омска прокомментировали возмущения жителей микрорайона Нефтяников, ранее появившиеся в соцсетях и СМИ, из-за дорожной разметки, нанесённой прямо по выбоинам на улице Мамина-Сибиряка.

Напомним, омичи сообщили, что на пешеходном переходе по этой улице разметку нанесли поверх ям, которые не устранялись с осени прошлого года. Одна из жительниц рассказала о ситуации в городских пабликах и в чате депутата Госдумы Оксаны Фадиной.

В мэрии пояснили: работы выполнял подрядчик по контракту с Управлением дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ). На данный момент ведомство уже выдало предписание исполнителю — после устранения ям разметка будет восстановлена, и расходы на это подрядная организация возьмёт на себя.

«Благодарим омичей за бдительность», — добавили в администрации города.