Мэрия Омска ответила на жалобы омичей о разметке на ямах на Мамина-Сибиряка

Напомним, омичи сообщили, что на пешеходном переходе по этой улице разметку нанесли поверх ям, которые не устранялись с осени прошлого года. Одна из жительниц рассказала о ситуации в городских пабликах и в чате депутата Госдумы Оксаны Фадиной.