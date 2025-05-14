Мэрия Омска ответила на жалобы омичей о разметке на ямах на Мамина-Сибиряка

В мэрии Омска прокомментировали возмущения жителей микрорайона Нефтяников, ранее появившиеся в соцсетях и СМИ, из-за дорожной разметки, нанесённой прямо по выбоинам на улице Мамина-Сибиряка.
Напомним, омичи сообщили, что на пешеходном переходе по этой улице разметку нанесли поверх ям, которые не устранялись с осени прошлого года. Одна из жительниц рассказала о ситуации в городских пабликах и в чате депутата Госдумы Оксаны Фадиной.
В мэрии пояснили: работы выполнял подрядчик по контракту с Управлением дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ). На данный момент ведомство уже выдало предписание исполнителю — после устранения ям разметка будет восстановлена, и расходы на это подрядная организация возьмёт на себя.
«Благодарим омичей за бдительность», — добавили в администрации города.