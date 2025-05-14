«Владыка времени и кармы»: что принесет людям переход Сатурна в знак Овна 25 мая

С 25 мая 2025 года многим людям не удастся избежать влияния случившегося транзита. В такое время очень важно освоить самоконтроль и избегать резких решений. Сатурн с Овном будут поощрять брать на себя самые амбициозные и смелые проекты, раскрывая качества, о которых вы не подозревали. Если подходить к делу так, как это любит строгая планета, то есть с вниманием к деталям и ответственностью, удастся собрать очень хороший урожай.