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В Перми на улице Звонарева планируют построить спорткомплекс для тенниса

Пермским властям предложен инвестпроект по строительству спорткомплекса, ориентированного на большой теннис.

Пермским властям предложен инвестпроект по строительству спорткомплекса, ориентированного на большой теннис. Он претендует на статус «приоритетного инвестиционного проекта» регионального уровня и соответствующие льготы.

Спорткомплекс стоимостью 114 млн рублей предполагается возвести на улице Звонарева. В нем могут разместиться под крышей залы для большого тенниса, настольного тенниса и сквоша. Запланировано также благоустройство прилегающей территории. Проект уже получил одобрение на уровне муниципалитета. Следующий этап — региональный.