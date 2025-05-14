В Перми на улице Звонарева планируют построить спорткомплекс для тенниса

Спорткомплекс стоимостью 114 млн рублей предполагается возвести на улице Звонарева. В нем могут разместиться под крышей залы для большого тенниса, настольного тенниса и сквоша. Запланировано также благоустройство прилегающей территории. Проект уже получил одобрение на уровне муниципалитета. Следующий этап — региональный.