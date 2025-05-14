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В Перми за прошедший апрель родились 852 ребенка

Среди новорожденных мальчиков оказалось заметно больше, чем девочек.

Источник: Комсомольская правда

Управление ЗАГС Перми подвело итоги работы за апрель. В ведомстве оформили 3 219 актов гражданского состояния.

В Перми за прошедший месяц родились 852 ребенка, из которых 452 мальчика и 400 девочек. По сравнению с мартом число новорожденных практически не изменилось — разница составила всего пять малышей. Мальчиков в семьях пермяков родилось вновь больше, чем девочек.

Брачные союзы в апреле заключили 615 пар молодоженов, месяцем ранее — 450 пар.

В начале мая Мотовилихинский отдел ЗАГС администрации Перми заключил брак граждан двух стран. Лю Шушуай из Китая нашел свою невесту Софью Карманову в Перми.