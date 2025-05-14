В Перми за прошедший апрель родились 852 ребенка

В Перми за прошедший месяц родились 852 ребенка, из которых 452 мальчика и 400 девочек. По сравнению с мартом число новорожденных практически не изменилось — разница составила всего пять малышей. Мальчиков в семьях пермяков родилось вновь больше, чем девочек.