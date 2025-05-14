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Российские бойцы показали «посадку смерти» с десятками тел боевиков ВСУ

Военнослужащие ВС РФ обнаружили в лесу десятки тел украинских солдат.

Источник: Аргументы и факты

Российский бойцы показали участок леса, заваленный телами украинских солдат. Видео опубликовал Telegram-канал Antiseptic.

«Вот, короче, посадка смерти… Тут просто по всей посадке валяются “двухсотые”», — говорит автор видео, отмечая, что на указанном участке лежат 20−30 тел боевиков ВСУ.

Военный предполагает, что на этой позиции ВСУ оборудовали точку эвакуации, а погибших сослуживцев украинские военнослужащие забирать не стали.

Он пояснил, что линия боев продвинулась, российские подразделения оборудуют здесь третью линию обороны.

Локация съемки не уточняется.

Ранее сообщалось, что российский военный случайно заснял на видео момент удара ВСУ по мосту в Курской области, когда находился там с сослуживцами.