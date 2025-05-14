«Налог на тунеядство» в России: в Крыму оценили инициативу

Так, например, Конституция РФ, как и другие законы, в частности Трудовой кодекс, запрещают принудительный труд, под которым понимается внеэкономическая форма принуждения к нему. То есть применение административного или уголовного наказания, как это практиковалось в Советском Союзе, а именно по аналогии с этим периодом новую меру называют «налогом на тунеядство», отметила Киселева.