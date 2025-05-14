«Налог на тунеядство» в России: в Крыму оценили инициативу

Идея о вовлечении неработающих граждан в систему социальных платежей, которую СМИ и граждане называют «налогом на тунеядство», появилась не в этом и не в прошлом году, отметила Киселева.
«Она периодически возникает в информационном поле на протяжении как минимум десяти лет. Причем говорят о ней и чиновники, и депутаты, и представители науки», — сказала социолог.
Она акцентировала внимание на том, что появление этой темы в информационном пространстве неизменно порождает дискуссии о целесообразности и возможности введения такого платежа, разделяя общество на две абсолютно антагонистические группы — сторонников и противников.
«Причем эти группы равнозначны: около половины респондентов положительно относятся к такой идее и около половины — отрицательно», — уточнила социолог.
Такое положение дел, по мнению эксперта, неслучайно, поскольку при анализе аргументов авторов инициативы среди прочего проявляются юридические коллизии.
Так, например, Конституция РФ, как и другие законы, в частности Трудовой кодекс, запрещают принудительный труд, под которым понимается внеэкономическая форма принуждения к нему. То есть применение административного или уголовного наказания, как это практиковалось в Советском Союзе, а именно по аналогии с этим периодом новую меру называют «налогом на тунеядство», отметила Киселева.
Несмотря на то, что инициатива введения «налога на тунеядство» предполагает экономическую форму принуждения в виде создания гражданам условий, принуждающих их к трудоустройству, что это не противоречит конституционным нормам, здесь возникает противоречие.
«Если гражданин не внесет соответствующий налог, к нему надо будет применять уже административные меры наказания, что противоречит конституции», — пояснила эксперт.
В качестве еще одного аргумента, который, по мнению авторов инициативы, подтверждает необходимость введения такого налога, называют необходимость участия каждого гражданина РФ в финансировании общественных расходов, в частности на образование и здравоохранение, добавила Киселева.
И хотя этот довод является справедливым, он недостаточно убедителен, считает социолог.
«Дело в том, что любой человек, независимо от его активности на рынке труда, платит налоги, если покупает какие-либо товары, владеет движимым или недвижимым имуществом. То есть не только работающие, но и нетрудоустроенные граждане участвуют в формировании доходной части государственного бюджета», — пояснила эксперт.
Возникают вопросы и к основному аргументу в пользу «налога на тунеядство», которым, по мнению авторов идеи, является борьба с теневой экономикой и серыми доходами, отметила Киселева.
Налог не станет действенным способом решения проблемы, поскольку переход людей из теневого сектора экономики нельзя обеспечить методом применения наказания к работникам, если виновными являются работодатели, уверена эксперт.
«В этом противозаконном явлении виновниками являются прежде всего работодатели, а предлагается наказывать работников, находящихся заведомо в невыгодных условиях… Да, “налог на тунеядство” может снизить открытую безработицу, но при этом увеличить скрытую, например, вынужденную неполную занятость», — сказала социолог.
Киселева подчеркнула, что даже когда такая же точно инициатива исходила от представителей депутатского корпуса, текст законопроекта не был внесен в Госдуму. Нет его там и сейчас, поэтому обсуждать какие-то конкретные нормы и перспективы мы не можем, отметила эксперт.
Тем не менее если подобный законопроект все же будет разработан и внесен в ГД РФ, то одним из главных вопросов для обсуждения должно стать определение категорий неработающих граждан, к которым нельзя применять предлагаемые нормы экономического принуждения, считает Киселева.
«Понятно, что в эту категорию не будут включены нетрудоспособные по медицинским показателям люди, ухаживающие за малолетними детьми, престарелыми гражданами или инвалидами, студенты и пенсионеры. Но при нашей демографической ситуации, по моему мнению, такой налог не должен взиматься и с домохозяек, воспитывающих двоих или более детей», — подытожила эксперт.