WP: Лавров и Ушаков могут войти в состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле

Впрочем, официального подтверждения со стороны Москвы эта информация так и не получила. Напротив, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время российская сторона продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле. Администрация президента России объявит о том, кто будет представлять Москву на переговорах с Киевом, как только российский лидер Владимир Путин сочтет это нужным, подчеркнул Песков. Сейчас Кремль не может сделать этого.