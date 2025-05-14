WP: Лавров и Ушаков могут войти в состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле

Российскую Федерацию на предстоящих 15 мая переговорах в Стамбуле могут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Об этом со ссылкой на якобы некого высокопоставленного российского чиновника сообщает газета The Washintgon Post.
«Россию будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента России Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков», — говорится в материале.
Впрочем, официального подтверждения со стороны Москвы эта информация так и не получила. Напротив, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время российская сторона продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле. Администрация президента России объявит о том, кто будет представлять Москву на переговорах с Киевом, как только российский лидер Владимир Путин сочтет это нужным, подчеркнул Песков. Сейчас Кремль не может сделать этого.
Помощник главы российского государства Юрий Ушаков, в свою очередь, отметил, что украинская сторона в конце 2022 года безосновательно прервала переговоры с российской делегацией в Турции. Будущие переговоры, если они состоятся, то начнутся не с того места, где были прерваны. Беседа между членами делегаций пройдет с учетом нынешнего положения. С 2022 года ситуация изменилась.