Омские трамваи сменили маршруты из-за продолжительных осадков

По данным Дептранса Омска, из-за обильных дождей и, как следствие, поднятия уровня воды внесены коррективы в маршруты трамваев:
Трамвай № 7 временно курсирует между поселком Амурский и улицей Долгирева.
Трамвай № 4 временно движется по маршруту «пос. Амурский — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Котельникова».
Трамвай № 8 ходит по укороченному маршруту от ПО «Полет» до разворотного кольца на улице Маршала Жукова.
Трамвай № 9 временно обслуживает маршрут «3-й Разъезд — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Котельникова».
В ведомстве добавили, что к сломавшемуся на проспекте Космическом автобусу маршрута № 22 направлены службы экстренной помощи для проведения эвакуации пассажиров. Информации о пострадавших среди пассажиров не поступало.
На участках с высоким уровнем воды возможно ограничение скорости движения троллейбусов.
В мэрии отметили, что бригады в данный момент занимаются откачкой воды на затопленных участках. О восстановлении обычного движения трамваев будет сообщено позже.
Ранее мы писали, что было объявлено об изменении маршрутов движения трамваев в направлении поселка Амурский. Это касается маршрутов № 1, 4 и 7. Они будут следовать только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».