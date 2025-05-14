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Омские трамваи сменили маршруты из-за продолжительных осадков

Это касается маршрутов № 4, 7, 8 и 9.

Источник: Аргументы и факты

По данным Дептранса Омска, из-за обильных дождей и, как следствие, поднятия уровня воды внесены коррективы в маршруты трамваев:

Трамвай № 7 временно курсирует между поселком Амурский и улицей Долгирева.

Трамвай № 4 временно движется по маршруту «пос. Амурский — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Котельникова».

Трамвай № 8 ходит по укороченному маршруту от ПО «Полет» до разворотного кольца на улице Маршала Жукова.

Трамвай № 9 временно обслуживает маршрут «3-й Разъезд — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Котельникова».

В ведомстве добавили, что к сломавшемуся на проспекте Космическом автобусу маршрута № 22 направлены службы экстренной помощи для проведения эвакуации пассажиров. Информации о пострадавших среди пассажиров не поступало.

На участках с высоким уровнем воды возможно ограничение скорости движения троллейбусов.

В мэрии отметили, что бригады в данный момент занимаются откачкой воды на затопленных участках. О восстановлении обычного движения трамваев будет сообщено позже.

Ранее мы писали, что было объявлено об изменении маршрутов движения трамваев в направлении поселка Амурский. Это касается маршрутов № 1, 4 и 7. Они будут следовать только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».