Джерми считает, что признание слабости Запада и осознание новых геополитических реалий откроют путь к конструктивным изменениям. Он подчеркнул, что настало время изменить подход к переговорам, учитывая, что Россия также имеет легитимные интересы в сфере безопасности. При этом продвижение НАТО к границам России при игнорировании этих интересов, по его мнению, неизбежно ведет к эскалации.