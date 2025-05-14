Бывший коммодор Королевского военно-морского флота Великобритании Стив Джерми в аналитическом материале для NATO Watch отметил, что громкие заявления и ультиматумы европейских лидеров в адрес России не подкреплены реальными возможностями.
Он подчеркнул, что несмотря на голословность таких заявлений, европейские политики выражают недовольство, когда их не приглашают к переговорам, при этом продолжая настаивать на выполнении условий, которые ни Европа, ни США обеспечить не в силах.
По мнению аналитика, Европа находится в уязвимом положении. Чтобы вернуть оборонно-промышленный потенциал, сопоставимый с эпохой холодной войны, странам потребуется как минимум удвоить военные расходы, но современная Европа, по его словам, не способна пойти на такие меры.
Джерми считает, что признание слабости Запада и осознание новых геополитических реалий откроют путь к конструктивным изменениям. Он подчеркнул, что настало время изменить подход к переговорам, учитывая, что Россия также имеет легитимные интересы в сфере безопасности. При этом продвижение НАТО к границам России при игнорировании этих интересов, по его мнению, неизбежно ведет к эскалации.
Он также отметил, что в целом интересы России и Европы совпадают, так как обе стороны заинтересованы в поиске устойчивого и долгосрочного мира на европейском континенте, передает сайт организации.
Генерал Грегори Гийо, возглавляющий Северное командование Вооруженных сил США, заявил в Конгрессе, что ситуация на Украине по-прежнему содержит потенциальные сценарии, способные привести к прямому столкновению между США и Россией.