В Ростовской области проверят качество зернового урожая

В Ростовской области начинается масштабная проверка качества зернового урожая. Специалисты возьмут под контроль 11,5 миллионов тонн пшеницы. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Специалисты проверят мягкие и твердые сорта пшеницы. Всего отберут порядка 16 тысяч образцов для анализа и проведут больше 300 тысяч лабораторных исследований. Экспертам предстоит оценить потребительские свойства зерна.
Работы выполнит Федеральный центр оценки безопасности и качества сельхозпродукции. Это стандартная процедура контроля перед поставками зерна.
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