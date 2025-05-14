В МВД объяснили, чего по телефону никогда не скажет реальный полицейский

Реальный сотрудник полиции не может позвонить гражданину с требованием выполнить некие определенные действия. В противном случае, такого собеседника следует считать мошенником. Об этом aif.ru сообщили сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.