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В МВД объяснили, чего по телефону никогда не скажет реальный полицейский

Сотрудник правоохранительных органов не может потребовать выполнения каких-то действий.

Источник: Аргументы и факты

Реальный сотрудник полиции не может позвонить гражданину с требованием выполнить некие определенные действия. В противном случае, такого собеседника следует считать мошенником. Об этом aif.ru сообщили сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Если вам звонит полицейский и просит выполнить некие действия — к нему следует относиться как к мошеннику», — рассказал aif.ru сотрудник УБК МВД РФ в звании подполковника.

Правоохранитель может только пригласить гражданина в отделение полиции, подтвердив вызов повесткой.

Ранее в МВД предупредили пользователей «Госуслуг», что уведомления о входе в аккаунт отправляются только на электронную почту с официального адреса.