Конгрессмен-демократ пытается вынести импичмент Трампу: подробности

Американский конгрессмен-демократ Шри Танедар потребовал провести голосование по резолюции об импичменте президенту Дональду Трампу. Документ включает семь обвинений, среди которых — «тираническое превышение полномочий». Как отмечает издание The Hill, в республиканском Конгрессе она вряд ли получит поддержку.
Сам Трамп отреагировал на предложение Танедара с насмешкой, назвав конгрессмена «сумасшедшим». Между тем, согласно правилам, Палата представителей должна рассмотреть резолюцию до конца недели.
«Танедар, объявивший в конце прошлого месяца, что он подал статьи об импичменте против президента Трампа, выступил с инициативой провести голосование по импичменту президенту», — говорится в сообщении.
Даже среди однопартийцев Танедара инициатива вызвала скепсис. Анонимный источник-демократ в беседе с Axios заявил, что это предложение — «пустая трата времени».
Ранее сообщалось, что Трамп не считает себя виновным в том, что превышает полномочия. Наоборот, он заявил, что действует в соответствии с конституцией США, и сделал намного больше, чем его предшественник, экс-лидер Америки Джо Байден.