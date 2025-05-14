ТГ-канал администрации Ялты сменил название

Телеграм-канал называется — Ялта. Также изменилась аватарка: на ней красуется лев — символ огня и солнца (что характерно для Ялты, ведь почти 300 дней в году на Южном берегу Крыма — солнечные).
Новый большой герб Ялты представляет собой геральдический щит, в его сердце — золотой лев. Он символизирует как красоту и совершенство, так и гармонию природных стихий Ялты — климат, горы, море, водопад Учан-Су и потухший вулкан Магоби.
В средние века лев символизировал бдительность. Именно поэтому в Ялте он является идеальным стражем уникальной архитектуры, говорится в официальном сообщении администрации города.