Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТГ-канал администрации Ялты сменил название

Официальный телеграм-канал администрации Ялты изменил название.

Источник: с ВК администрации Ялты

Телеграм-канал называется — Ялта. Также изменилась аватарка: на ней красуется лев — символ огня и солнца (что характерно для Ялты, ведь почти 300 дней в году на Южном берегу Крыма — солнечные).

Новый большой герб Ялты представляет собой геральдический щит, в его сердце — золотой лев. Он символизирует как красоту и совершенство, так и гармонию природных стихий Ялты — климат, горы, море, водопад Учан-Су и потухший вулкан Магоби.

В средние века лев символизировал бдительность. Именно поэтому в Ялте он является идеальным стражем уникальной архитектуры, говорится в официальном сообщении администрации города.