Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обрадовался бесплатному самолёту Boeing 747−8 из Катара

По данным СМИ, самолёт может стать президентским бортом.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал инициативу Катара предоставить США самолёт Boeing 747−8.

Трамп отметил, что отказываться от этого предложения «было бы глупо».

«Почему наши военные, а следовательно, налогоплательщики, должны платить сотни миллионов долларов за то, что могут получить бесплатно от страны, которая хочет наградить нас. Только глупец не принял бы этот подарок от имени нашей страны», — написал он в своей соцсети Тruth Social.

Трамп подчеркнул, что сэкономленные деньги потратят на то, чтобы «сделать Америку снова великой».

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что власти Катара предложили передать Boeing 747−8 Пентагону.

По данным СМИ, в настоящее время воздушное судно находится в американском штате Техас. По словам источников, самолёт может стать президентским бортом, при этом для переоснащения самолёта под требования безопасности потребуются годы работы и «миллиарды долларов».