Трамп обрадовался бесплатному самолёту Boeing 747−8 из Катара

«Почему наши военные, а следовательно, налогоплательщики, должны платить сотни миллионов долларов за то, что могут получить бесплатно от страны, которая хочет наградить нас. Только глупец не принял бы этот подарок от имени нашей страны», — написал он в своей соцсети Тruth Social.