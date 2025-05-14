Трамп обрадовался бесплатному самолёту Boeing 747−8 из Катара

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал инициативу Катара предоставить США самолёт Boeing 747−8.
Трамп отметил, что отказываться от этого предложения «было бы глупо».
«Почему наши военные, а следовательно, налогоплательщики, должны платить сотни миллионов долларов за то, что могут получить бесплатно от страны, которая хочет наградить нас. Только глупец не принял бы этот подарок от имени нашей страны», — написал он в своей соцсети Тruth Social.
Трамп подчеркнул, что сэкономленные деньги потратят на то, чтобы «сделать Америку снова великой».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что власти Катара предложили передать Boeing 747−8 Пентагону.
По данным СМИ, в настоящее время воздушное судно находится в американском штате Техас. По словам источников, самолёт может стать президентским бортом, при этом для переоснащения самолёта под требования безопасности потребуются годы работы и «миллиарды долларов».