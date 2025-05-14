Социальная доплата к пенсии: кому полагается в Татарстане

Соцдоплата к пенсии предоставляется всем неработающим пенсионерам, если их совокупный доход из пенсий и соцвыплат ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. В Татарстане в 2025 году прожиточный минимум для пенсионеров составляет 12963 рубля.
Процедура оформления доплаты проходит автоматически — обращаться в Соцфонд или подавать заявления не требуется.
Какие доходы учитываются при расчете общего дохода неработающего пенсионера:
— все виды пенсий, включая те, от которых пенсионер официально отказался;
— срочные пенсионные выплаты;
— дополнительные соцвыплаты — например, выплаты за заслуги перед государством;
— ежемесячные денежные выплаты (включая эквивалент набора соцуслуг);
— региональные меры социальной поддержки, за исключением разовых выплат.