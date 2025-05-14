Социальная доплата к пенсии: кому полагается в Татарстане

Соцдоплата к пенсии предоставляется всем неработающим пенсионерам, если их совокупный доход из пенсий и соцвыплат ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. В Татарстане в 2025 году прожиточный минимум для пенсионеров составляет 12963 рубля.