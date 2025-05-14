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Социальная доплата к пенсии: кому полагается в Татарстане

Некоторые пенсионеры в Татарстане могут рассчитывать на получение социальной доплаты к пенсии. Кому она положена — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Соцдоплата к пенсии предоставляется всем неработающим пенсионерам, если их совокупный доход из пенсий и соцвыплат ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. В Татарстане в 2025 году прожиточный минимум для пенсионеров составляет 12963 рубля.

Процедура оформления доплаты проходит автоматически — обращаться в Соцфонд или подавать заявления не требуется.

Какие доходы учитываются при расчете общего дохода неработающего пенсионера:

— все виды пенсий, включая те, от которых пенсионер официально отказался;

— срочные пенсионные выплаты;

— дополнительные соцвыплаты — например, выплаты за заслуги перед государством;

— ежемесячные денежные выплаты (включая эквивалент набора соцуслуг);

— региональные меры социальной поддержки, за исключением разовых выплат.