«Любил мотоциклы и живопись»: в зоне СВО погиб 36-летний уроженец Башкирии

В Аллее Героев Белорецка состоялась церемония прощания с рядовым Михаилом Анисимовым, погибшим при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции в январе 2025 года.
Боец появился на свет в 1988 году в Белорецке. Всю свою сознательную жизнь он демонстрировал отличные способности к учебе — сначала в школе № 21, а с 2003 по 2005 год в кадетском классе школы № 20. Параллельно юноша успешно окончил местную художественную школу, совмещая творческие занятия с активным увлечением спортом.
Свою военную карьеру Анисимов начал в 2007 году, проходя службу в Кургане. В 2024 году он принял решение подписать контракт и добровольно отправился в зону боевых действий, где занимал должность старшего стрелка парашютно-десантной роты.
Близкие и друзья вспоминают Михаила как человека с большим сердцем — отзывчивого, доброжелательного, преданного своей семье и родителям. Среди его увлечений особое место занимали мотоциклы.
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