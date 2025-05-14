«Любил мотоциклы и живопись»: в зоне СВО погиб 36-летний уроженец Башкирии

Боец появился на свет в 1988 году в Белорецке. Всю свою сознательную жизнь он демонстрировал отличные способности к учебе — сначала в школе № 21, а с 2003 по 2005 год в кадетском классе школы № 20. Параллельно юноша успешно окончил местную художественную школу, совмещая творческие занятия с активным увлечением спортом.