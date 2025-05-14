Губернатор В. Федорищев поздравил победителей конкурса «Семья года»

Накануне вечер в Самарском театре оперы и балета подарил особую атмосферу тепла и единения среди присутствующих семей. Именно такая поддержка друг друга помогает решать самые разные жизненные задачи.
15 мая отмечается Международный день семьи, а ранее состоялся праздник, посвященный вручению заслуженных наград жителям нашей губернии, рассказал глава региона в своем телеграм-канале.
Среди награжденных — шестеро победителей регионального тура всероссийского состязания «Семья года».
Важно отметить, что 2025 год объявлен в Самарской области Годом многодетной семьи, продолжением стало и провозглашение целого десятилетия поддержки больших семей. В настоящее время в регионе насчитывается свыше 42 тысяч многодетных семей.
Для улучшения качества жизни такие семьи получат дополнительную поддержку — введены четыре новых социальных программы, увеличив общее число мер поддержки до 42 пунктов, включая выплаты, привилегии и содействие улучшению жилья.
Особое внимание уделяется семьям, чьи главы исполняют долг защиты страны в условиях специальной военной операции.
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