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Пленный рассказал, как ВСУ пытались его уничтожить

ВСУ пытались уничтожить с помощью миномета и FPV-дронов сдавшегося украинского военнослужащего.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащий Вооружённых сил Украины, который сдался в плен бойцам 83-й бригады Воздушно-десантных войск в составе группировки войск «Север», рассказал РИА Новости о попытке ВСУ уничтожить его с помощью миномёта и FPV-дронов.

По словам пленного, это произошло, когда его и других военнослужащих выводили с передовой.

«Это были ребята из 83-й бригады. Когда нас взяли в плен, они уже вели нас ближе к своим территориям, которые были хорошо укреплены. Сначала по нам сработал FPV-дрон. А потом, когда мы уже перебегали через открытую местность, прилетела мина и оставила осколок в руке. Видимо, чтобы я не забывал родину», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в ВСУ распространена практика ликвидации сдающихся в плен украинских военнослужащих.