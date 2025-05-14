В Перми пройдет «Добрая Ярмарка» для любителей животных

На ярмарке будут представлены собаки из приюта, которые нуждаются в добрых хозяевах. Кроме того, здесь можно будет бесплатно вакцинировать питомцев, получить консультацию ветеринаров и кинологов, принять участие в обучающих прогулках с собаками. Для детей и взрослых будут организованы викторины и мастер-классы.