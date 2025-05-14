Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми пройдет «Добрая Ярмарка» для любителей животных

Благотворительная акция «Добрая Ярмарка» состоится 18 мая.

Благотворительная акция «Добрая Ярмарка» состоится 18 мая. Она будет проходить на площадке для выгула животных вблизи ул. Гатчинской, 17. Организаторы — мэрия и муниципальная «Служба по обращению с животными без владельцев».

На ярмарке будут представлены собаки из приюта, которые нуждаются в добрых хозяевах. Кроме того, здесь можно будет бесплатно вакцинировать питомцев, получить консультацию ветеринаров и кинологов, принять участие в обучающих прогулках с собаками. Для детей и взрослых будут организованы викторины и мастер-классы.

Подробная информация — по телефонам (342) 212−71−34 и (342) 279−98−03.