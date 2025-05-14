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В Турции оценили перспективы переговоров России и Украины

Коркмаз: вероятность позитивного завершения переговоров РФ и Украины есть.

Источник: Комсомольская правда

Вероятность того, что встреча представителей России и Украины завершится позитивно, есть. Причем, выбор Турции в качестве места проведения переговоров неслучаен. Об этом РИА Новости заявил замруководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Ибрахим Халил Коркмаз.

По его словам, логика выбора Турции заключается в доверии сторон к стране. Анкара, в свою очередь, посылает сигнал о необходимости завершить конфликт и не преследует при этом никакие корыстные цели.

Халил Коркмаз добавил также, что вполне вероятно позитивное завершение российско-украинской встречи.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает «хороших результатов» от переговоров России и Украины, запланированных на 15 мая 2025 года в Стамбуле.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что российская делегация в Стамбуле планирует достичь соглашения о мире.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо не так позитивно взглянул на предстоящие события. По его мнению, Владимир Зеленский ведет себя неискренне, а переговоры в Стамбуле нужны ему для того, чтобы устроить некое представление для поднятия своего рейтинга среди западных партнеров.