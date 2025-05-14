В Турции оценили перспективы переговоров России и Украины

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо не так позитивно взглянул на предстоящие события. По его мнению, Владимир Зеленский ведет себя неискренне, а переговоры в Стамбуле нужны ему для того, чтобы устроить некое представление для поднятия своего рейтинга среди западных партнеров.