Вероятность того, что встреча представителей России и Украины завершится позитивно, есть. Причем, выбор Турции в качестве места проведения переговоров неслучаен. Об этом РИА Новости заявил замруководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Ибрахим Халил Коркмаз.
По его словам, логика выбора Турции заключается в доверии сторон к стране. Анкара, в свою очередь, посылает сигнал о необходимости завершить конфликт и не преследует при этом никакие корыстные цели.
Халил Коркмаз добавил также, что вполне вероятно позитивное завершение российско-украинской встречи.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает «хороших результатов» от переговоров России и Украины, запланированных на 15 мая 2025 года в Стамбуле.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что российская делегация в Стамбуле планирует достичь соглашения о мире.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо не так позитивно взглянул на предстоящие события. По его мнению, Владимир Зеленский ведет себя неискренне, а переговоры в Стамбуле нужны ему для того, чтобы устроить некое представление для поднятия своего рейтинга среди западных партнеров.