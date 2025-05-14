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Грозы и сильный ветер ожидаются местами в Беларуси в среду

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси в среду, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 100% 754 мм рт. ст. +17°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер юго-западный 4−9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с.

Дневная температура воздуха составит +12…+18°С.

В Минске в среду прогнозируется увеличение облачности без существенных осадков, лишь к вечеру местами по городу пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +14…+16°С.

Народные приметы на 14 мая.

По народному календарю, 14 мая празднуется день Еремея Запашника, или Еремей Запрягальник. Этот день посвящен пророку Иеремии, а в народной традиции он ассоциируется с началом полевых работ, особенно с вспашкой земли под посев.

Народные приметы:

  • ясный рассвет предвещает солнечное лето;
  • теплый вечер и звездная ночь сигнализируют о ветреном и сухом лете;
  • ненастная погода в этот день сулит суровую и морозную зиму;
  • вечерняя роса на траве предсказывает ясный и теплый следующий день;
  • облачная погода 14 мая может указывать на раннее наступление холодной зимы;
  • еловые шишки, краснеющие к этому времени, указывают на подходящее время для сева ячменя;
  • сосновые шишки, становящиеся зелеными, сигнализируют о начале сева ячменя.