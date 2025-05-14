Грозы и сильный ветер ожидаются местами в Беларуси в среду

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер юго-западный 4−9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с.
Дневная температура воздуха составит +12…+18°С.
В Минске в среду прогнозируется увеличение облачности без существенных осадков, лишь к вечеру местами по городу пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +14…+16°С.
Народные приметы на 14 мая.
По народному календарю, 14 мая празднуется день Еремея Запашника, или Еремей Запрягальник. Этот день посвящен пророку Иеремии, а в народной традиции он ассоциируется с началом полевых работ, особенно с вспашкой земли под посев.
Народные приметы:
- ясный рассвет предвещает солнечное лето;
- теплый вечер и звездная ночь сигнализируют о ветреном и сухом лете;
- ненастная погода в этот день сулит суровую и морозную зиму;
- вечерняя роса на траве предсказывает ясный и теплый следующий день;
- облачная погода 14 мая может указывать на раннее наступление холодной зимы;
- еловые шишки, краснеющие к этому времени, указывают на подходящее время для сева ячменя;
- сосновые шишки, становящиеся зелеными, сигнализируют о начале сева ячменя.