МВД: россиянам не надо делать новую регистрацию при переезде внутри региона

Граждане России могут не оформлять регистрацию по новому адресу при переезде в населенный пункт, находящийся в том же регионе, где они уже зарегистрированы, сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД России.
В ведомстве отметили, что если гражданин, имеющий регистрацию по месту жительства в одном регионе, уезжает в другой регион более чем на 90 дней, он должен оформить временную регистрацию по месту пребывания.
Подчеркивается, что закон не запрещает не прописываться в новой квартире, которую человек купил, но в которой не планирует проживать. Если же человек планирует жить в новом жилье, то он обязан в ней прописаться.
В управлении также сообщили, что можно не менять адрес регистрации по месту жительства в паспорте, если изменилось название улицы, нумерация дома, квартиры или произошло переименование населенного пункта. Однако при желании адрес можно актуализировать в подразделении по вопросам миграции.
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