В Иркутской области в шести лесничествах открыт пожароопасный сезон

По данным на сегодня, в регионе зафиксирован один лесной пожар площадью. На его тушении работают пять человек и одна машина спецтехники. Пламя могло разгореться из-за неосторожного обращения с огнем. Для мониторинга обстановки организовано наземное патрулирование: 119 групп общей численностью более 300 человек ежедневно осматривают леса.