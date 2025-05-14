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В Иркутской области в шести лесничествах открыт пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон начался в Илимском, Казачинско-Ленском, Киренском, Нижнеилимском, Северном и Усть-Кутском лесничествах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в шести лесничествах открыт пожароопасный сезон. Особый режим начал действовать в Илимском, Казачинско-Ленском, Киренском, Нижнеилимском, Северном и Усть-Кутском лесничествах. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Пожароопасная обстановка в регионе усложняется. Мы видим, что причина большинства пожаров — неосторожное обращение с огнем, поэтому напоминаю, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, — отметил министр лесного комплекса Павел Кирдяпкин.

По данным на сегодня, в регионе зафиксирован один лесной пожар площадью. На его тушении работают пять человек и одна машина спецтехники. Пламя могло разгореться из-за неосторожного обращения с огнем. Для мониторинга обстановки организовано наземное патрулирование: 119 групп общей численностью более 300 человек ежедневно осматривают леса.