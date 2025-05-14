«Надо разобраться»: Путин раскритиковал подмену российских вин импортными

— Это так же, как у нас в области виноделия: танкерами привозили виноматериал и разливали, условно, как кубанское вино. Какое там кубанское вино? Причем здесь это? То же самое и с кроватями, на самом деле. С этим надо разобраться тоже, — цитирует президента сайт Кремля.