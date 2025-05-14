«Надо разобраться»: Путин раскритиковал подмену российских вин импортными

Президент РФ Владимир Путин выразил недовольство практикой подмены отечественных вин зарубежными, отметив, что контрафакт сегодня принимает сложные формы. Об этом он заявил во вторник, 13 мая, выступая на онлайн-конференции с членами «Деловой России».
По его словам, в некоторых случаях производители, такие как компания «Хофф», точно знают, что выпускают, например, матрасы и кровати, тогда как другие могут завозить продукцию и выдавать ее за свою.
— Это так же, как у нас в области виноделия: танкерами привозили виноматериал и разливали, условно, как кубанское вино. Какое там кубанское вино? Причем здесь это? То же самое и с кроватями, на самом деле. С этим надо разобраться тоже, — цитирует президента сайт Кремля.
Ранее статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на полях выставки «Иннопром. Центральная Азия» заявил, что биометрические данные могут начать использовать в России для идентификации покупателей при покупке товаров с возрастными ограничениями, таких как алкоголь.