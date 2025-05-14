«Дорогие мои!»: появилось последнее видеообращение убитого на СВО иерея Савченко

Иерей Антоний Савченко, который погиб в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, в своем последнем видеообращении поздравил всех с Пасхой и Днем Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Псковской епархии Русской православной церкви.
Священнослужитель в своей речи пожелал каждому найти в себе силы превозмочь над слабостями и справиться со всеми испытаниями на жизненном пути. В конце своего обращения он также дал российским солдатам напутствие честно выполнять свой долг на передовой «во славу Божию, во славу нашего Отечества и на пользу».
— Дорогие мои, родненькие! Христос Воскресе! — передает слова Савченко официальный сайт Псковской епархии.
Иерей погиб на фронте 12 мая при исполнении пастырского долга, ему было 32 года. Мужчина состоял на воинской службе, был помощником командира части по работе с верующими военнослужащими.
Также на передовой погиб 52-летний священник Сергей Васильков (иеромонах Феодорит), бывший клирик омской епархии. На спецоперацию священник ушел в качестве добровольца. Он погиб осенью 2023 года, его тело привезли в Омск через два месяца после этого.