«Дорогие мои!»: появилось последнее видеообращение убитого на СВО иерея Савченко

Священнослужитель в своей речи пожелал каждому найти в себе силы превозмочь над слабостями и справиться со всеми испытаниями на жизненном пути. В конце своего обращения он также дал российским солдатам напутствие честно выполнять свой долг на передовой «во славу Божию, во славу нашего Отечества и на пользу».