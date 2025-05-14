Опубликован первый официальный гастрогид Алматы

Однако, несмотря на растущую популярность этой отрасли, в Алматы почти нет гастрогидов, что открывает новые возможности для развития этой сферы. В связи с этим Almaty Tourism Bureau создали гастрономический гид по Алматы, чтобы лучше показать потенциал города как гастрономической столицы региона. В гид были включены более 140 заведений, предлагающих особенные блюда и кулинарные впечатления. Он состоит из маршрутов, идей и сценариев получения гастрономического опыта в Алматы. Сценарии были разработаны при поддержке профессиональных гидов-экскурсоводов и фуд-экспертов, что гарантирует незабываемый опыт для гостей города.