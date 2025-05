Опубликован первый официальный гастрогид Алматы

Следует отметить, что ряд заведений уже был включен в международные рейтинги, такие как 50 Best Discovery, The World’s 50 Best Bars, Top-1000 Restaurants 2025. Попадание локальных заведений в такие рейтинги подтверждает статус Алматы, как гастрономического направления и способствуя привлечению внимания международной аудитории к локальному гастрономическому ландшафту.