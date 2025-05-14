В Омске разметку пешеходного перехода нанесли на ямы

На улице Мамина-Сибиряка в Омске пешеходную разметку нанесли прямо на участок с ямами. Фотографии с процессом разметки появились сегодня в группе «Аварийный Омск». Изображения перехода с ямами вызвали недоумение горожан.
Как сообщили в мэрии, работы по нанесению разметки выполнял подрядчик по контракту. Управление дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ), выступающее заказчиком, уже выдало организации предписание.
«Благодарим омичей за внимательность. Все замечания будут учтены, а недочеты устранены в рамках гарантийных обязательств», — подчеркнули в администрации.
Также на ситуацию обратила внимание и экс-мэр Омска Оксана Фадина. Власти заверили, что ремонтные работы начнутся в установленные сроки. После завершения ремонта дороги подрядчик обязан будет обновить разметку на переходе за свой счет.
Ранее мы писали, что подрядчика ремонта Омского института водного транспорта обвинили в мошенничестве.