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В Омске разметку пешеходного перехода нанесли на ямы

Подрядчик исправит недочет после ремонта дороги.

Источник: Комсомольская правда

На улице Мамина-Сибиряка в Омске пешеходную разметку нанесли прямо на участок с ямами. Фотографии с процессом разметки появились сегодня в группе «Аварийный Омск». Изображения перехода с ямами вызвали недоумение горожан.

Как сообщили в мэрии, работы по нанесению разметки выполнял подрядчик по контракту. Управление дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ), выступающее заказчиком, уже выдало организации предписание.

«Благодарим омичей за внимательность. Все замечания будут учтены, а недочеты устранены в рамках гарантийных обязательств», — подчеркнули в администрации.

Также на ситуацию обратила внимание и экс-мэр Омска Оксана Фадина. Власти заверили, что ремонтные работы начнутся в установленные сроки. После завершения ремонта дороги подрядчик обязан будет обновить разметку на переходе за свой счет.

Ранее мы писали, что подрядчика ремонта Омского института водного транспорта обвинили в мошенничестве.