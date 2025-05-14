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В Самаре установили первый российский нераздвижной эндопротез коленного сустава

В Самаре сделали уникальную операцию, установив первый в стране неразборный протез колена российского производства.

Источник: МК.RU Самара

В Самаре сделали уникальную операцию, установив первый в стране неразборный протез колена российского производства.

Протез изготовлен специалистами Самарского государственного медицинского университета и позволяет пациенту свободно передвигаться без ограничений.

Это достижение заменяет зарубежные аналоги и укрепляет технологическую независимость здравоохранения.

Пациентке, которой было 56 лет, поставили диагноз «гигантская клеточная опухоль», поразившая правую голень. Врачи сначала провели лечение препаратами, потом убрали опухоль вместе с частью поврежденной кости и вставили новый протез.

Оперативное вмешательство проводили ведущие специалисты онкологической клиники совместно с учеными медуниверситета.

Им удалось заменить большой участок кости и сохранить функциональность ноги. Пациентка быстро восстановилась, уже ходит самостоятельно и вскоре вернется к нормальной жизни.

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