В Самаре установили первый российский нераздвижной эндопротез коленного сустава

В Самаре сделали уникальную операцию, установив первый в стране неразборный протез колена российского производства.
Протез изготовлен специалистами Самарского государственного медицинского университета и позволяет пациенту свободно передвигаться без ограничений.
Это достижение заменяет зарубежные аналоги и укрепляет технологическую независимость здравоохранения.
Пациентке, которой было 56 лет, поставили диагноз «гигантская клеточная опухоль», поразившая правую голень. Врачи сначала провели лечение препаратами, потом убрали опухоль вместе с частью поврежденной кости и вставили новый протез.
Оперативное вмешательство проводили ведущие специалисты онкологической клиники совместно с учеными медуниверситета.
Им удалось заменить большой участок кости и сохранить функциональность ноги. Пациентка быстро восстановилась, уже ходит самостоятельно и вскоре вернется к нормальной жизни.
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