Тигры растерзали в Индии пятую женщину за три дня

В индийском штате Махараштра зарегистрировали пятый за три дня случай нападения тигра на человека. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в The Free Press Journal.
Уточняется, что 30-летняя Бхуванешвари Бхендре собирала листья чернодревесной хурмы с членами семьи в лесу, который расположен недалеко от заповедника с тиграми Тадоба-Андхари. При нападении хищника женщина получила тяжелые травмы и спасти ее оказалось невозможным, передает издание.
Ранее стало известно, что в этом же штате тигр растерзал троих женщин и ранил четвертую. Зоологи сообщили, что это первый задокументированный случай в штате, когда одно нападение унесло сразу три жизни.
Недавно в Махараштре специалисты смогли отловить тигра-людоеда, который ранее убил двух человек. Последний раз хищник нападал 13 апреля — его жертвой стал 60-летний мужчина, который собирал цветы.
В Канаде медведь убил, а потом съел 60-летнего мужчину из индейского поселения в провинции Манитоба. Сотрудница полиции Джули Куршен рассказала, что в последнее время медведи все чаще подбираются близко к человеческим жилищам.