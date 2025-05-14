Скандал вокруг наследства Шатунова: За что судится мать создателя «Ласкового мая»

По данным РИА Новости, суд уже рассматривал вопрос о территориальной подсудности дела: изначально иск был подан в один суд, но затем его передали в другой. Кузнецова пыталась оспорить это решение через частную жалобу, однако суд оставил его в силе. На данный момент дата слушаний по существу спора не назначена.