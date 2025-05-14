Скандал вокруг наследства Шатунова: За что судится мать создателя «Ласкового мая»

Мать основателя легендарной группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова — Валентина Кузнецова — подала в суд на вдову бывшего солиста коллектива Юрия Шатунова. Иск связан с оспариванием завещания покойного артиста, однако конкретные претензии истца не раскрываются.
По данным РИА Новости, суд уже рассматривал вопрос о территориальной подсудности дела: изначально иск был подан в один суд, но затем его передали в другой. Кузнецова пыталась оспорить это решение через частную жалобу, однако суд оставил его в силе. На данный момент дата слушаний по существу спора не назначена.
Напомним, что Юрий Шатунов, чьё имя неразрывно связано с «Ласковым маем», скончался в июне 2022 года в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. Основатель группы Сергей Кузнецов умер спустя несколько месяцев — в ноябре того же года. Ему было 58 лет, предварительной причиной смерти назван сердечный приступ.
Помимо «Ласкового мая», Кузнецов создал такие коллективы, как «Чернила для пятого класса», «Стекловата», «Радуга ночью» и Spice Boys.
Ранее вдова певца Юрия Шатунова Светлана подала две заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака «Ласковый май». Согласно первому документу, под одноименным с группой названием можно будет выпускать парфюмерию, косметические средства, алкоголь и другие товары. А вторая заявка содержит 41 вариант продукции, среди которых краски и лаки, машины и станки.
Накануне стало известно, что продюсер Андрей Разин подал иск к создателям сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Разин требует признать недействительным лицензионный договор, разрешающий использование песен группы «Ласковый май» в проекте.
Продюсер утверждает, что вдова солиста группы Юрия Шатунова — Светлана Шатунова — не имела законных прав передавать права на композиции «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы». В 2023 году договор с продюсерской компанией «Тумач Продакшн» (основанной режиссером Жорой Крыжовниковым) подписал Аркадий Кудряшов, представлявший интересы Шатуновой.
Разин, несмотря на ранее проигранные суды по авторским правам, продолжает настаивать, что Шатунова не могла распоряжаться этими песнями. Он заявляет, что является единственным живым автором части песен «Ласкового мая» и намерен добиваться не только отмены договора, но и привлечения ответчиков к уголовной ответственности.