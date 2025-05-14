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Пермский край 15 мая ждет резкое ухудшение погоды

Южный циклон принесет в регион сильные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 100% 755 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

К границам Пермского края 15 мая выйдет южный циклон. Он принесет резкое ухудшение погоды.

На территории Прикамья выпадут умеренные и сильные дожди, ветер усилится до 15−20 м/с. В южных частях Прикамья вероятны грозы — на это надо обратить внимание жителям Чернушки, Куеды, Октябрьского.

«КП-Пермь» в Пермском ЦГМС дополнили, ночная температура воздуха составит +8…+13 градусов. Днем синоптики прогнозируют слабое потепление до +12…+17 градусов.

В Перми выпадет умеренный дождь — суммарно 9−12 мм, пик осадков ожидается утром. Температура воздуха ночью не превысит +13 градусов, днем — около +16 градусов.