Трамп оценил эффективность популярного препарата для похудения

Президент США Дональд Трамп высказался об эффективности препарата, ставшего популярным среди желающих сбросить вес, передает Fox News.
Американский лидер рассказал, что один его «очень умный, очень богатый» друг страдает избытком веса и использовал этот популярный препарат. «Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятней», — сказал Трамп.
Он добавил, что друг узнает себя в этом рассказе, но его имя он раскрывать не будет. При этом Трамп добавил, что лекарство стоило в Лондоне в 15 раз дешевле, чем в США.
Ранее фармкомпания Pfizer прекратила разработку одного из препаратов от ожирения.
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