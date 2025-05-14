Минтранс: на две тысячи минчан приходится одна единица общественного транспорта

Социальный стандарт в области транспорта предполагает один автобус, троллейбус, трамвай, вагон метро на 2 тысячи минчан. Об этом в интервью БелТА сказал начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Андрей Гладкий.
Такой же стандарт, за исключением трамваев и вагонов метро, для городов с населением от 50 до 250 тысяч. А вот для городов с населением от 250 тысяч до 1 миллиона, а это все областные центры Беларуси, — один автобус, троллейбус, трамвай на 1,5 тысячи человек.
Кстати, власти Минска хотят снизить нагрузку на Минскую кольцевую автодорогу, которая активно используется общественным транспортом и где часто бьются машины (здесь подробнее).
Мы писали, что Генпрокуратура раскрыла детали жуткого ДТП с рейсовым автобусом, врезавшимся в седельный тягач в апреле 2024: «Пострадало 52 пассажира» (все подробности здесь).