Минтранс: на две тысячи минчан приходится одна единица общественного транспорта

Такой же стандарт, за исключением трамваев и вагонов метро, для городов с населением от 50 до 250 тысяч. А вот для городов с населением от 250 тысяч до 1 миллиона, а это все областные центры Беларуси, — один автобус, троллейбус, трамвай на 1,5 тысячи человек.