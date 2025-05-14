В Уфе до 16 мая перекрыто движение на ул. города Галле

Как сообщают в мэрии Уфы, во время плановых проверок вечером 13 мая обнаружено повреждение трубы под проезжей частью ул. города Галле. Аварийная бригада при детальном обследовании выявила, что нужно срочно заменить 60 м тепловых сетей.