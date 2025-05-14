Омский театр драмы не отменит гастроли театра Вахтангова из-за спектакля Туминаса

Омский академический театр драмы не намерен отменять гастроли Московского академического театра имени Вахтангова, запланированные на июнь. Об этом сообщил ТАСС директор омского театра Виктор Лапухин. Однако вопрос о показе спектакля «Улыбнись нам, Господи» (16+) режиссера Римаса Туминаса пока остается открытым. Решение будет принято после консультаций с региональными властями.
Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг отмены гастролей Вахтанговского театра в Севастополе, где власти отказались от выступлений коллектива из-за постановок Туминаса. Губернатор города Михаил Развожаев назвал недопустимым показ спектаклей режиссера, которого он обвинил в «предательстве», а Министерство культуры России раскритиковало репертуарный выбор театра.
«Гастроли Вахтанговского театра в Омске состоятся, — подчеркнул Виктор Лапухин. — Однако судьбу спектакля Туминаса мы обсудим с правительством региона. Для нас важно учесть все нюансы».
Из шести спектаклей, запланированных к показу, только один — «Улыбнись нам, Господи» (16+) — поставлен Туминасом. Несмотря на полемику, билеты на эту постановку были раскуплены в первые же часы после старта продаж.
Министр культуры Омской области Юрий Трофимов назвал гастроли знаковым событием, подчеркнув историческую связь театров.
«В годы войны коллектив Вахтанговского театра находился в эвакуации в Омске и делил сцену с местной труппой. Эта память особенно ценна в год 80-летия Победы», — отметил он.
Юрий Трофимов также напомнил, что уроженец Омской области, народный артист СССР Михаил Ульянов всегда подчеркивал особые отношения между коллективами. Окончательное решение по спектаклю Туминаса будет объявлено после детального обсуждения.