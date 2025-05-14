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В Самаре вручили 35 самарским выпускникам школ денежные сертификаты

13 мая мэр Самары Иван Носков и председатель городской думы Алексей Дегтев поздравили выпускников школ, оставшихся без родительской заботы, вручив им специальные денежный сертификаты.

13 мая мэр Самары Иван Носков и председатель городской думы Алексей Дегтев поздравили выпускников школ, оставшихся без родительской заботы, вручив им специальные денежный сертификаты. Эти ребята отличились в учебе, спорте, искусстве и волонтерстве.

Иван Носков отметил важность достижений каждого подростка и выразил благодарность приёмным родителям, вложившим много сил в воспитание детей.

По словам мэра, впереди выпускников ждут большие возможности, важно правильно выбрать профессию и стать хорошими специалистами.

Алексей Дегтев добавил, что город нуждается в активных молодых людях, готовых развивать Самару. Успех зависит не только от личных усилий, но и от полученных знаний и опыта наставников.

Всего в Самаре 1726 детей растут в замещающих семьях. Ежегодно одиннадцатиклассники получают сертификаты на разовую выплату. В 2025 году такую помощь получили 35 подростков.

Выпускники планируют успешно сдать экзамены и поступить в университеты, некоторые хотят остаться учиться именно в Самаре.

Подобные церемонии будут проходить во всех районах города. Всего с 2010 года сертификаты получили больше 880 самарцев.

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