В Самаре вручили 35 самарским выпускникам школ денежные сертификаты

13 мая мэр Самары Иван Носков и председатель городской думы Алексей Дегтев поздравили выпускников школ, оставшихся без родительской заботы, вручив им специальные денежный сертификаты. Эти ребята отличились в учебе, спорте, искусстве и волонтерстве.
Иван Носков отметил важность достижений каждого подростка и выразил благодарность приёмным родителям, вложившим много сил в воспитание детей.
По словам мэра, впереди выпускников ждут большие возможности, важно правильно выбрать профессию и стать хорошими специалистами.
Алексей Дегтев добавил, что город нуждается в активных молодых людях, готовых развивать Самару. Успех зависит не только от личных усилий, но и от полученных знаний и опыта наставников.
Всего в Самаре 1726 детей растут в замещающих семьях. Ежегодно одиннадцатиклассники получают сертификаты на разовую выплату. В 2025 году такую помощь получили 35 подростков.
Выпускники планируют успешно сдать экзамены и поступить в университеты, некоторые хотят остаться учиться именно в Самаре.
Подобные церемонии будут проходить во всех районах города. Всего с 2010 года сертификаты получили больше 880 самарцев.
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