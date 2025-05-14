Кто такая Катя Кищук: жизнь после Serebro, угрозы из-за СВО и роман с известным комиком

Во время пребывания в Китае Кищук серьезно заболела и приняла решение вернуться в Россию. Однако на родине, в Туле, ей не удалось найти подходящее занятие, и на оставшиеся средства она приобрела билет обратно в Китай. Тем не менее она опоздала на регистрацию на рейс и не смогла оплатить положенный штраф, вследствие чего была вынуждена остаться в России.