В Казахстане отмечается резкий спад рождаемости

Кстати, это вполне можно считать продолжением негативного тренда, зародившегося еще в 2015 году. Добавим, что наряду с числом родившихся сокращается и число умерших. Правда, масштаб снижения в последнем случае намного скромнее, −7,2% г/г, до 31 тыс. человек. Таким образом, естественный прирост (родившиеся минус умершие) просел на 20,7% за год и достиг 46,3 тыс. человек, что опять же стало самым низким значением как минимум с начала 2014 года.