В Казахстане отмечается резкий спад рождаемости

С января по март было зарегистрировано 77,3 тыс. живорождений. Это почти на 16% меньше к периоду годичной давности и минимум по крайней мере с I квартала 2014 года. Такие оперативные данные приводит БНС АСПиР РК.
По данным ПКБ, в динамике числа родившихся живыми детей прослеживается сезонность. Самые высокие значения в году обычно фиксируются по итогам III квартала, причем особенно ощутимыми сезонные всплески были в пандемийных 2020 и 2021 годах. Самые же низкие значения в свою очередь более характерны для первых трех месяцев года.
Однако, как бы сильно ни колебался показатель от квартала к кварталу, за последние полные 11 лет он ни разу не опускался ниже отметки в 90 тыс. новорожденных, отмечают в DataHub.
Снижение к январю-марту 2024 года отмечается во всех 20 регионах. Темпы ниже средних притом оказались сразу в 12 из них, абсолютные антилидеры — Акмолинская (-22%) и Жетысуская (-20,1%) области. Также обратим внимание, что на селе наблюдается еще более заметная негативная динамика, чем в городе, −18,1% против −14,2%
Общий коэффициент рождаемости, определяемый как отношение числа живорождений к численности населения и рассчитываемый на 1000 человек, тоже идет вниз. Текущий уровень составляет 15,39, −2,94 к I кварталу 2024-го.
Кстати, это вполне можно считать продолжением негативного тренда, зародившегося еще в 2015 году. Добавим, что наряду с числом родившихся сокращается и число умерших. Правда, масштаб снижения в последнем случае намного скромнее, −7,2% г/г, до 31 тыс. человек. Таким образом, естественный прирост (родившиеся минус умершие) просел на 20,7% за год и достиг 46,3 тыс. человек, что опять же стало самым низким значением как минимум с начала 2014 года.
На графике показано, как менялось число живорождений поквартально в течение последних более чем 11 лет.
Напомним, численность населения РК на 1 января 2025 года составила 20 286 084 человека. По сведениям статведомства, в городах проживает 12 774 743 человека, в селах — 7 511 341 человек.
Общий прирост населения составил 252 242 человека, из них за счет естественного прироста на 235 078 человек, миграции — на 17 164 человека.
Самые высокие темпы роста населения были зарегистрированы в Астане — 6,91%, Алматы — 2,86% и Шымкенте — 2,80%.