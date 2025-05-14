«Боспорские агоны» в Керчи: когда пройдут и кто участвует

Это ежегодный фестиваль. В 2025-м «Боспорские агоны» пройдут в 27-й раз. На площадке фестиваля пройдут традиционные интеллектуально-дискуссионная игра «АГОНиМЫ», а также мастер-классы по античному, ювелирному, гончарному мастерству и бусоделию. Состоятся творческие встречи, гостям представят новые музейные выставки.
«В рамках фестиваля пройдут Малые Олимпийские игры. Участники попробуют свои силы в спортивно-патриотической игре “Конубри”, станут свидетелями установки рекорда в физкультурном упражнении “Стульчик”», — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Состоятся и театральные показы. На сцене «Боспорских агон» покажут спектакли артисты из разных регионов России.
Оценивать театралов будет «звездное» жюри. В его состав вошли народный артист России, актер и режиссер Юрий Васильев, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, актер театра и кино Евгений Воскресенский и многие другие.
В этом году фестиваль пройдет с 7 по 14 июня.