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«Боспорские агоны» в Керчи: когда пройдут и кто участвует

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. В Керчи готовят насыщенную программу в рамках международного фестиваля античных искусств «Боспорские агоны», сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Источник: РИА "Новости"

Это ежегодный фестиваль. В 2025-м «Боспорские агоны» пройдут в 27-й раз. На площадке фестиваля пройдут традиционные интеллектуально-дискуссионная игра «АГОНиМЫ», а также мастер-классы по античному, ювелирному, гончарному мастерству и бусоделию. Состоятся творческие встречи, гостям представят новые музейные выставки.

«В рамках фестиваля пройдут Малые Олимпийские игры. Участники попробуют свои силы в спортивно-патриотической игре “Конубри”, станут свидетелями установки рекорда в физкультурном упражнении “Стульчик”», — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Состоятся и театральные показы. На сцене «Боспорских агон» покажут спектакли артисты из разных регионов России.

Оценивать театралов будет «звездное» жюри. В его состав вошли народный артист России, актер и режиссер Юрий Васильев, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, актер театра и кино Евгений Воскресенский и многие другие.

В этом году фестиваль пройдет с 7 по 14 июня.