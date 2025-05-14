«Боспорские агоны» в Керчи: когда пройдут и кто участвует

Это ежегодный фестиваль. В 2025-м «Боспорские агоны» пройдут в 27-й раз. На площадке фестиваля пройдут традиционные интеллектуально-дискуссионная игра «АГОНиМЫ», а также мастер-классы по античному, ювелирному, гончарному мастерству и бусоделию. Состоятся творческие встречи, гостям представят новые музейные выставки.