Гергиев обвинил спекулянтов в падении доходов Большого театра вдвое

Из-за деятельности спекулянтов Большой театр лишился около половины доходов. Об этом заявил директор культурного учреждения Валерий Гергиев.
По словам главы театра, большое количество перекупщиков, которых он сравнил с «колумбийской мафией», является серьезной проблемой для репутации России. Директор учреждения признался, что он никак с этим не боролся, но есть большое количество тех, кто противодействует подобным практикам.
— В Большом театре тысячи артистов, а спекулянтов, ну, может быть, десятки. Будем смотреть как будут развиваться события дальше, — передает слова Гергиева Telegram-канал «Вы слушали маяк».
Громкой историей в конце 2024 года стала стоимость билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Так, ставка на парные билеты на постановку, которая была представлена 31 декабря в 19:30, достигла 500 тысяч рублей при изначальной цене в 100 тысяч.
Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в ответ контексте выразил мнение, что знаменитый «Щелкунчик» в Большом театре, вокруг которого разгорелся традиционный предновогодний ажиотаж, не имеет никакого отношения к оригинальной постановке.