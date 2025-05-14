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На Уссурийском бульваре в Хабаровске высадили кизильник и лиственницы

Работы прошли по поручению мэра Сергея Кравчука.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске продолжается благоустройство общественных пространств. Одним из таких стал сквер на Уссурийском бульваре, между улицами Волочаевской и Дзержинского. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По поручению мэра Сергея Кравчука здесь провели дополнительное озеленение. Как рассказал начальник участка МБУ «Горзеленстрой» Сергей Шилов, деревья высадили полукругом у основания постамента с бюстом Феликса Дзержинского. Рядом появились лиственницы, рябины и более ста кустиков кизильника.

Кроме того, в этом году ландшафтные дизайнеры предложили оформить клумбы не только цветами, но и кустарниками.

«На Уссурийском бульваре уже высадили кизильник. Он будет хорошо сочетаться с цветами. В Москве такая практика широко распространена», — сказал Сергей Шилов.