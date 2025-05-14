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В Ростовской области разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку

В Шахтах без вести пропала Елизавета Кубышина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области без вести пропала школьница. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

16-летняя Елизавета Кубышина вышли из дома 13 мая. Девушку взяла зеленый велосипед и поехала прокатиться по улицам города. Однако домой так и не вернулась. Родные забили тревогу и решили самостоятельно отправиться на поиски. Друзья также не знают, куда могла отправиться Лиза. Позже к поискам подключились правоохранители и волонтеры. Ориентировки о пропавшей расклеили по всему городу и разослали по всем социальным сетям.

Рост девушки — около 168 сантиметров. У нее худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. Она была одета в темно-бордовую майку, синие джинсы и черно-белые кроссовки. Известно, что девушка является инвалидом с детства.

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