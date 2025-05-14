В Ростовской области разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку

16-летняя Елизавета Кубышина вышли из дома 13 мая. Девушку взяла зеленый велосипед и поехала прокатиться по улицам города. Однако домой так и не вернулась. Родные забили тревогу и решили самостоятельно отправиться на поиски. Друзья также не знают, куда могла отправиться Лиза. Позже к поискам подключились правоохранители и волонтеры. Ориентировки о пропавшей расклеили по всему городу и разослали по всем социальным сетям.