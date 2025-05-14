МВД РФ: Граждане могут не регистрироваться при переезде в пределах региона

Граждане России не обязаны регистрироваться по новому адресу при переезде в другой населенный пункт в пределах того же региона, где они уже имеют регистрацию. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
При этом, как уточнили в ведомстве, если человек, зарегистрированный в одном регионе, переезжает в другой регион на срок более 90 дней, он должен оформить временную регистрацию по месту пребывания.
— Если гражданин планирует переезд в населенный пункт, находящийся на территории того же субъекта России, в котором он уже зарегистрирован, то он вправе не регистрироваться по новому адресу, — рассказали в МВД.
Также в ведомстве пояснили, что законодательство не обязывает регистрироваться в новой квартире, если ее владелец не планирует там проживать. Однако если гражданин приобрел жилье и намерен в нем жить, регистрация по этому адресу становится обязательной, передает ТАСС.
7 апреля российское правительство поддержало законопроект об увеличении штрафа за неуведомление в военкомат о переезде с 5 тысяч до 20 тысяч рублей.