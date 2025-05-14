Президент России Владимир Путин, по сути, переиграл страны Запада, предложив Украине и ее кураторам переговоры без всяких условий, и проигнорировав требования европейцев о прекращении огня. Об этом на YouTube заявил бывший сотрудник британского посольства в Москве Иан Прауд.
По его словам, всем известно, что прекращение огня нужно, но для этого сначала необходимо провести переговоры по вопросам, которые интересуют Россию последние 18 лет, со времен Мюнхенской речи российского лидера.
«И сейчас он сделал намного более верный шаг, проигнорировав эти бесконечные требования о прекращении огня и предложив начать прямые переговоры», — сказал он.
Прауд заметил, что само по себе прекращение огня в вакууме — довольно странно, и Киев обязательно бы воспользовался паузой для перевооружения и пополнения резервов. Прекращать огонь нужно только уже в процессе переговоров.
После того, как Путин предложил возобновить стамбульские переговоры, иностранная пресса в голос заявила, что российский президент благополучно расколол Запад.
Военкор Дмитрий Стешин отметил, что только в математике, от перемены мест слагаемых — сумма не изменяется. В политике другие законы, хотя сумма, итог, известен — должен получится мир. Владимир Путин в своем ночном заявлении четко обозначил, как можно мир достигнуть — «переговоры без предварительных условий».