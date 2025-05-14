Уникальный агитпоезд с трофейной техникой из зоны СВО прибудет в Хабаровск

В Хабаровский край агитсостав прибудет 25 мая — в этот день он остановится в посёлке Новый Ургал Верхнебуреинского района. На следующий день, 26 мая, поезд приедет в Комсомольск-на-Амуре, а 27 мая завершит рейс по региону в краевой столице. Полный список остановок и дат: