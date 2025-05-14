Уникальный агитпоезд с трофейной техникой из зоны СВО прибудет в Хабаровск

С 21 мая по 6 июня агитпоезд «Единство в памяти. Сила в подвиге» Министерства обороны РФ проедет по Дальнему Востоку от Северобайкальска до Улан-Удэ, сделав 17 остановок. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
В состав поезда входят тематические вагоны «Служению Отечеству — мой выбор!», «80 лет Великой Победы!», «Время героев выбрало нас», «Невыученные уроки истории», «Победа куется на земле», «Всегда на высоте», «Флот — Помним! Чтим! Наследуем!», «Юнармия: путь защитника». В каждом из них будет представлена экспозиция, посвящённая роду войск либо исторической странице военной истории России.
В Хабаровский край агитсостав прибудет 25 мая — в этот день он остановится в посёлке Новый Ургал Верхнебуреинского района. На следующий день, 26 мая, поезд приедет в Комсомольск-на-Амуре, а 27 мая завершит рейс по региону в краевой столице. Полный список остановок и дат:
21 мая — Северобайкальск.
23 мая — Тында.
24 мая — Верхнезейск, Дугда.
25 мая — Новый Ургал.
26 мая — Комсомольск-на-Амуре.
27 мая — Хабаровск.
28 мая — Владивосток.
29 мая — Уссурийск.
30 мая — Биробиджан.
31 мая — Белогорск.
1 июня — Благовещенск.
2 июня — Сковородино.
3 июня — Могоча.
4 июня — Карымская.
5 июня — Чита.
6 июня — Улан-Удэ.
На стоянках пройдут митинги с участием глав регионов, участников СВО, почётных граждан, священнослужителей и волонтёров. Также будут организованы выставки оружия, экипировки, полевые кухни, телемосты с военнослужащими и выступления ансамблей песни и пляски ВВО из Хабаровска и Читы. Отдельно будет презентована иностранная трофейная техника из зоны СВО: бронетранспортёры M113, бронеавтомобили Cougar, MaxxPro, Roshel Senator.