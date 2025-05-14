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Уникальный агитпоезд с трофейной техникой из зоны СВО прибудет в Хабаровск

В состав входят несколько тематических вагонов, каждый из которых расскажет о роде войск и странице боевой славы военной истории России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

С 21 мая по 6 июня агитпоезд «Единство в памяти. Сила в подвиге» Министерства обороны РФ проедет по Дальнему Востоку от Северобайкальска до Улан-Удэ, сделав 17 остановок. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

В состав поезда входят тематические вагоны «Служению Отечеству — мой выбор!», «80 лет Великой Победы!», «Время героев выбрало нас», «Невыученные уроки истории», «Победа куется на земле», «Всегда на высоте», «Флот — Помним! Чтим! Наследуем!», «Юнармия: путь защитника». В каждом из них будет представлена экспозиция, посвящённая роду войск либо исторической странице военной истории России.

В Хабаровский край агитсостав прибудет 25 мая — в этот день он остановится в посёлке Новый Ургал Верхнебуреинского района. На следующий день, 26 мая, поезд приедет в Комсомольск-на-Амуре, а 27 мая завершит рейс по региону в краевой столице. Полный список остановок и дат:

21 мая — Северобайкальск.

23 мая — Тында.

24 мая — Верхнезейск, Дугда.

25 мая — Новый Ургал.

26 мая — Комсомольск-на-Амуре.

27 мая — Хабаровск.

28 мая — Владивосток.

29 мая — Уссурийск.

30 мая — Биробиджан.

31 мая — Белогорск.

1 июня — Благовещенск.

2 июня — Сковородино.

3 июня — Могоча.

4 июня — Карымская.

5 июня — Чита.

6 июня — Улан-Удэ.

На стоянках пройдут митинги с участием глав регионов, участников СВО, почётных граждан, священнослужителей и волонтёров. Также будут организованы выставки оружия, экипировки, полевые кухни, телемосты с военнослужащими и выступления ансамблей песни и пляски ВВО из Хабаровска и Читы. Отдельно будет презентована иностранная трофейная техника из зоны СВО: бронетранспортёры M113, бронеавтомобили Cougar, MaxxPro, Roshel Senator.