Топ-5 главных новостей в Молдове 14 мая 2025: Жители Молдовы встали на защиту Ионела Истрати; загадочная смерть гражданки Украины в Молдове; погода, как качели — то холодно, то почти лето; черешня за 250 леев

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 14 мая 2025.
1. Утром — в куртке, днем — в шортах: Погода в Молдове, как качели, — то холодно, то почти лето.
2. Загадочная смерть гражданки Украины в Молдове: Беженку доставили без сознания в больницу, где она скончалась.
3. Черешня за 250 леев за кило — это еще не предел: Какие фрукты в Молдову будут завозить по бешеным ценам.
4. Что ждет Молдову в случае потери нейтралитета: Усиленная милитаризация, военные базы НАТО, а наши солдаты будут воевать в «горячих» точках Европы — и это еще не всё.
5. Жители Молдовы встали на защиту Ионела Истрати: популярный певец не стерпел укола Эмилиана Крецу и дал жёсткий ответ, который услышали все.