Талибы передали Узбекистану 16 грузовиков с белым мрамором из Герата для строительства комплекса Имама аль-Бухари в Самарканде

Белый мрамор из провинции Герат ценится во всём мире за свои уникальные свойства: он не перегревается на солнце, не охлаждается при низких температурах, легко очищается и не впитывает влагу. Именно поэтому этот материал широко используется в таких странах, как Саудовская Аравия, Россия и Иран для отделки мечетей и других культовых сооружений.