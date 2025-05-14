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Талибы передали Узбекистану 16 грузовиков с белым мрамором из Герата для строительства комплекса Имама аль-Бухари в Самарканде

Vaib.uz (Узбекистан. 14 мая). Между Узбекистаном и Афганистаном продолжается развитие практического сотрудничества. Очередным жестом добрососедства стало официальное вручение 16 грузовиков с белым гератским мрамором, который будет использован при строительстве архитектурного комплекса Имама аль-Бухари в Самарканде.

Источник: Vaib.Uz

Церемония передачи состоялась в Международной свободной торговой зоне «Термез» с участием делегации талибов — представителей правительства Афганистана, а также официальных лиц Узбекистана.

Как отмечалось на мероприятии, передача уникального мрамора — это символическое выражение уважения к общим духовным ценностям и историческому наследию. Представители афганской стороны подчеркнули, что считают важным внести свой вклад в строительство комплекса, посвящённого одному из самых уважаемых исламских учёных — Имаму аль-Бухари.

Белый мрамор из провинции Герат ценится во всём мире за свои уникальные свойства: он не перегревается на солнце, не охлаждается при низких температурах, легко очищается и не впитывает влагу. Именно поэтому этот материал широко используется в таких странах, как Саудовская Аравия, Россия и Иран для отделки мечетей и других культовых сооружений.

По словам представителей Афганистана, в первой партии было доставлено 4 тысячи квадратных метров облицовочного камня. Второй этап поставок будет осуществлён в ближайшее время.

Официальные лица отметили, что такое сотрудничество — это не только культурный жест, но и продолжение диалога между народами, у которых общее историческое и духовное прошлое. Строительство комплекса Имама аль-Бухари в Самарканде — один из ключевых проектов Узбекистана в сфере духовного наследия, и участие в нём Афганистана придаёт ему ещё большую значимость.

На встрече также обсуждались перспективы расширения торговых, транспортных, гуманитарных и культурных связей между двумя странами.