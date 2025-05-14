Хедлайнером «Ночи музыки» в Екатеринбурге станет АК-47

Легендарная свердловская хип-хоп группа АК-47 станет хедлайнером фестиваля «Ночь музыки», которая пройдет в Екатеринбурге в конце июня.
«Даже если вы далеки от жанра, вы точно слышали их треки и хотя бы раз под них качали головой!» — анонсируют организаторы.
Напомним, АК-47 — коллектив, состоящий из двух парней, появился в 2004 году в Березовском. Увидеть их на одной из сцен фестиваля можно будет 27 июня.
В этом году будут работать более 100 площадок, среди хедлайнеров — Сергей Бобунец и суперфиналистка шоу «Голос. Дети» Арина Точилова.