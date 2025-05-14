FT: ЕС готовится существенно повысить пошлины на товары с Украины с 6 июня

Новые тарифные меры могут вступить в силу уже 6 июня, что создаст дополнительные трудности для украинской экономики. Решение о пересмотре специальных торговых соглашений, действовавших с 2022 года, было принято под давлением Польши и других стран-членов ЕС. Ранее эти соглашения позволяли Украине экспортировать большинство товаров в Европу без таможенных пошлин.