FT: ЕС готовится существенно повысить пошлины на товары с Украины с 6 июня

Европейский союз готовится уже через несколько недель резко ужесточить торговые условия для Украины, введя повышенные пошлины на ключевые товары, включая сельхозпродукцию. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает газета Financial Times (FT).
Новые тарифные меры могут вступить в силу уже 6 июня, что создаст дополнительные трудности для украинской экономики. Решение о пересмотре специальных торговых соглашений, действовавших с 2022 года, было принято под давлением Польши и других стран-членов ЕС. Ранее эти соглашения позволяли Украине экспортировать большинство товаров в Европу без таможенных пошлин.
В Брюсселе объясняют, что текущие договоренности истекают 6 июня, и их заменят переходными мерами до завершения переговоров по обновлению соглашения о торговле. Однако, как отмечают дипломаты, новые условия резко сократят беспошлинные квоты для украинской сельхозпродукции.
Представитель Европейской комиссии подтвердил, что в ведомстве работают над новыми условиями сотрудничества, но процесс может затянуться до октября. Глава торгового комитета Европарламента Бернд Ланге назвал ситуацию тревожным сигналом для Украины, отметив, что поиск компромисса потребует времени.
Напомним, польские фермеры уже давно жалуются, что украинское зерно оседает в их стране, однако оно предназначено для дальнейшего экспорта.