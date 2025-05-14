В Приморье в консервированных ананасах оказался превышен хром

На исследование поступило восемь проб консервированных ананасов, отобранных из разных контейнеров, в которых поступила партия. В четырех пробах из восьми установлено превышение допустимого содержания хрома в 1,4−1,8 раза от нормативного значения. Приморским филиалом впервые выявлено превышение содержания хрома в консервированной продукции.