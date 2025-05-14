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В Приморье в консервированных ананасах оказался превышен хром

Причина в коррозии консервных банок.

Источник: Комсомольская правда

Приморский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» обнаружил превышение содержания хрома в консервированных ананасах, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Россельхознадзор.

На исследование поступило восемь проб консервированных ананасов, отобранных из разных контейнеров, в которых поступила партия. В четырех пробах из восьми установлено превышение допустимого содержания хрома в 1,4−1,8 раза от нормативного значения. Приморским филиалом впервые выявлено превышение содержания хрома в консервированной продукции.

Как поясняют специалисты Приморского филиала ФГБУ «НЦБРП», при хранении консервов в металлических банках из-за коррозии в продукцию могут попадать токсичные тяжелые металлы. Употребление таких консервов небезопасно.

Напомним, ранее в больницу Владивостока поступило несколько человек с отравлением ядовитой черемшой — приморцы перепутали растение с чемерицей. Медики оказали пострадавшим помощь, а пациенты уже отправились домой.